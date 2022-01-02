اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عمدة مدينة "باساى" الفلبينية تصاب بكورونا للمرة الثانية

الأحد، 02 يناير 2022 08:15 م
عمدة مدينة "باساى" الفلبينية تصاب بكورونا للمرة الثانية كورونا فى الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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أصيبت عمدة مدينة "باساي" الفلبينية إيميلدا كاليكستو روبيانو، للمرة الثانية، بفيروس كورونا المستجد.


وقال المكتب الإعلامي للمدينة - في بيان أوردته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" اليوم الأحد "إن المسئولة المحلية اكتشفت إصابتها بمرض الجهاز التنفسي مجددًا بعد أن أجرت اختبارات طبية، لشعورها بالتهاب في الحلق أمس السبت".


وتخضع كاليكستو روبيانو، التي أصيبت بكورونا خلال شهر فبراير 2021، للعزل في الوقت الحالي في منشأة صحية، ولم تحدد السلطات بعد أي سلالة متحورة عن الفيروس أصيبت بها المسئولة التي ستواصل عملها بمجرد شفائها من المرض.


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مدينة باساي

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