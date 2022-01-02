طقس معتدل والشمس ساطعة بمدينة شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شهدت مدينة شرم الشيخ طقسا معتدلا والشمس ساطعة على أنحاء المدينة بجانب ظهور سحب مقطعة على مناطق متفرقة بالمدينة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات اليوم الأحد، إن جميع الطرق الدولية مغلقة، خاصة طريق (شرم الشيخ - النفق) والذى أُغلق منذ أمس سواء الطريق الساحلى أو الطريق الدولى الجديد لحين رفع مخلفات السيول.

وأشار المحافظ إلى الدفع بفرق عمل من الهيئة لإعادة فتح الطرق الدولية، إذ يعمل أفرادها فى ظروف جوية مضطربة، ومع ذلك استطاعوا إعادة فتح طريق «طابا - نويبع»، وطريق «طابا – النقب).

وأوضح المحافظ أن الحالة الجوية اليوم مستقرة ولم تتساقط أمطار فى الفجر أو الصباح، لافتا إلى إعداد تقرير بالموقف ليلة أمس وإرساله إلى وزارة التنمية المحلية التى تابعت الأزمة.

وكلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل لجنة من المدن وديوان عام المحافظة لحصر الأضرار والخسائر التى خلفتها السيول، وقال أن السيول لم تتسبب فى خسائر فى الأرواح أو المنشآت، وجارى حصر الأضرار الناتجة عنها.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت أمس إلى موجة من الطقس السيئ، تسببت فى حدوث سيول وقطع بالطرق.



طقس مدينة شرم الشيخ (1)



طقس مدينة شرم الشيخ (2)



طقس مدينة شرم الشيخ (3)



طقس مدينة شرم الشيخ (4)