أمطار ثلجية غزيرة تتواصل لـ 5 ساعات وانقطاع الكهرباء بمدينة شرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ هطول أمطار ثلجية غزيرة مصحوبة برياح شديدة ورعد وبرق، وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة منذ 5 ساعات وحتي الآن واغرقت مياه الأمطار شوارع المدينة السياحية بكميات كبيرة ورفعت المحافظة حالة الطوارئ بكافة القطاعات لمواجهة موجة الطقس السيء.

وكان قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بمدينة شرم الشيخ تعطيل الدراسة غدا الأحد بإدارة شرم الشيخ التعليمية فقط على أن تستمر الدراسة بشكل طبيعي بباقي مدن المحافظة.

وكانت قد قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد كانت ذروتها أمس الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شمال الصعيد وقنا وأسيوط يشهدون أمطارا ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية.