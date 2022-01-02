طقس الغربية الآن .. أجواء معتدلة وشمس ساطعة (فيديو)

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا اليوم الأحد ، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية وتحديدا من شارع البحر بمدينة طنطا ، حيث شهد طقس اليوم أجواء معتدلة وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أكد في بيان له، أن المحافظة استعدت جيداً لموجة الطقس من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع كافة مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لهطول الأمطار، والتي على أثرها انتشر على الفور جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز 494 معدة شفط بواقع 178 معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، 152 أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و 164 معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.