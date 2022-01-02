شمس الشراقوة أقوى.. سطوع الشمس وسط أجواء باردة بالشرقية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، بعنوان "شمس الشراقوة أقوى.. توقف الأمطار وسطوع الشمس وسط أجواء باردة بالشرقية"، رصد فيه حالة الطقس بالمحافظة .

وتميز طقس الأحد، بسطوع الشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وشعور المواطنين بالدفء والاستقرار الجوى، وعدم هطول الأمطار، كما انتظمت الدراسة بالمدارس والجامعات ومواعيد العمل بالمصالح الحكومية.

جاء ذلك بعد يومين من عدم الاستقرار، حيث شهدت المحافظة يوم الجمعة هطول غزير للأمطار، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحى، وصولاً إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتجهيز سيارات شفط المياه استعدادا لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للاطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حاله من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة تبدأ الأمطار متوسطة و تزيد شدتها بتقدم ساعات النهار .