بـ6.3 مليار دولار.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها (إنفوجراف)

أرقام قياسية جديدة سجلتها إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال العام الميلادي 2021؛ إذ حققت أعلى إيراد سنوى فى تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال خلال بيان له اليوم، إن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وأضاف رئيس الهيئة، أن عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.