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المحمول والساعات الذكية.. 6 محظورات على طلاب الجامعات بامتحانات التيرم الأول

الأحد، 02 يناير 2022 09:00 ص
المحمول والساعات الذكية.. 6 محظورات على طلاب الجامعات بامتحانات التيرم الأول وزارة التعليم العالى والجامعات
كتب محمد صبحى

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بدأ ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية، وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" قائمة من المحظورات على الطلاب خلال الدخول إلى قاعات الامتحانات.

1- غير مسموح الدخول إلى قاعة الامتحان بأى مادة علمية سواء كتاب أو مذكرات لها علاقة بالمقرر .

2- غير مسموح الدخول إلى قاعات الامتحانات بأجهزة المحمول.

3- غير مسموح دخول قاعات الامتحانات بالساعات الذكية .

4- غير مسموح دخول قاعة الامتحانات بالسماعات الالكترونية لاعتبارها من وسائل الغش.

5- يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان.

6- يحظر على الطلاب تداول الاقلام والمستلزمات الشخصية داخل قاعات الامتحانات

 


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