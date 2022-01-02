المحمول والساعات الذكية.. 6 محظورات على طلاب الجامعات بامتحانات التيرم الأول

كتب محمد صبحى

بدأ ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية، وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" قائمة من المحظورات على الطلاب خلال الدخول إلى قاعات الامتحانات.

1- غير مسموح الدخول إلى قاعة الامتحان بأى مادة علمية سواء كتاب أو مذكرات لها علاقة بالمقرر .

2- غير مسموح الدخول إلى قاعات الامتحانات بأجهزة المحمول.

3- غير مسموح دخول قاعات الامتحانات بالساعات الذكية .

4- غير مسموح دخول قاعة الامتحانات بالسماعات الالكترونية لاعتبارها من وسائل الغش.

5- يحظر على الطلاب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأى عمل فيه إخلال بنظام الامتحان.

6- يحظر على الطلاب تداول الاقلام والمستلزمات الشخصية داخل قاعات الامتحانات