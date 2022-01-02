البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبالة غزة

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أطلقت زوارق البحرية الإسرائيلية المتمركزة في بحر غزة، مساء السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد في بحر الشيخ عجلين في مدينة غزة.

وكانت زوارق إسرائيلية أطلقت صباح السبت نيرانها تجاه مراكب الصيادين في غزة، إضافة لإطلاق النار تجاه أراض زراعية، شرق بلدة القرارة، في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن الجيش الاسرائيلي، أعلن صباح اليوم سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس في البحر المتوسط، قبالة تل أبيب.

وأضاف الجيش الاسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) - أن الصاروحين سقطا في تل أبيب، ولم تطلق صفارات الإنذار، ولم تنطلق صواريخ اعتراضية للتصدي إليهما.

يأتي سقوط هذين الصاروخين، بعد أن أصدر الجيش الاسرائيلي - الليلة الماضية - تقييمًا متفائلًا بشكل غير عادي بشأن الوضع الأمني في إسرائيل للعام الجديد، حيث توقع التقييم - الذي نشرته صحيفة (يديعوت آحرونوت) - عدم شن أي هجمات في العام الجديد.