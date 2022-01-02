الأمطار الخفيفة تعاود هطولها على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

عاودت الأمطار الخفيفة هطولها على مدينة مرسى مطروح، وعدد من المناطق الأخرى، خلال فترة المساء، بعد توقفها طوال فترة النهار، التى شهدت اعتدالا نسبيا فى درجات الحرارة. وجاء سقوط الأمطار على مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، بعد إعلان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن عودة انتظام الدراسة، اليوم الأحد فى جميع مدارس المحافظة، فى ظل الاستقرار النسبى للأحوال الجوية، بعد أن تم تعطيل الدراسة " طلاب ومعلمين"، يوم الخميس الماضى، استناداً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، بعدم الاستقرار الطقس، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية، طبقا.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية، إلى انخفاض فى درجات الحرارة، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الغزارة، خلال هذه الأيام. وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس غائم، وسقوط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق، من حين لآخر، وانخفاض درجات الحرارة لـ 15 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ 10 مئوية خلال الساعات المقبلة، وكانت درجة الحرارة خلال النهار 20 مئوية. على جانب آخر، ترفع أجهزة المحافظة، استعداداتها لاحتواء آثار الأمطار المتوقعة، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، قد تحدث بشوارع وطرق المدن المختلفة، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلى.

وينتظر أهالى المحافظة، كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".