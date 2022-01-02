إطلاق شعلة النسخة الثالثة من الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أطلق السكرتير العام لمحافظة أسوان، اللواء حازم عزت، نيابة عن المحافظ، شعلة النسخة الثالثة لفعاليات المرحلة التمهيدية للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية بمقر نادى أسوان الرياضى.

وتقام النسخة الثالثة للأولمبياد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لأول مرة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وسط حضور الدكتور أحمد حسان ممثل وزارة الشباب والرياضة ، ومصطفى بسطاوى القائم بعمل مدير عام الشباب والرياضة بأسوان ، وأيضاً المستشار الشافعى صالح رئيس النادى.

ويشارك فى الأولمبياد 18 ألفا و467 من اللاعبين والمدربين والإداريين بمحافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان للمرحلة السنية من 15 سنة إلى 25 سنة للبنين ، ومن 15 سنة إلى 19 سنة للفتيات من المديرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمدارس والتربية والتعليم والمنطقة المركزية للمعاهد الأزهرية وطلاب الكليات ، وكذا جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ومن جانبه أوضح الكابتن ناصر سليم وكيل مديرية الشباب والرياضة للقطاع الرياضى بأنه سبق إنطلاق الأولمبياد فتح باب التسجيل للمشاركين بداية من 25 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2021 ، فيما سيتم تصعيد الفائزين الأوائل من كل محافظة للمشاركة فى فعاليات اللقاء الختامى بأسوان فى 25 فبراير القادم.

وأشار، إلى أن النسخة الثالثة للأولمبياد تشهد المنافسة فى ألعاب خماسى كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتية ، بجانب البطولات المجمعة فى كرة السرعة وألعاب القوى والشطرنج وخماسى قدم شاطئ وكرة الطائرة الشاطيئة وكرة اليد والسلة والسباحة ، بالإضافة إلى منتخب ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأضاف ناصر سليم بأن هناك مجموعة من الأنشطة الموازية كالملاحة البحرية ومسابقات ثقافية ومهرجان للمشى وألعاب إلكترونية وترفيهية فى ظل مشاركة الإتحادات الرياضية للثقافة والألعاب الإلكترونية وللعاملين بالحكومة والجامعات ، وكذا الإتحاد الرياضى للرياضة للجميع ، كما سيتم الإستعانة بحكام فروع هذه الإتحادات الرياضية.