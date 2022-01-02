إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

أحمد علوى

أصيب 85 فلسطينيًا بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عند مدخل بلدة برقة شمال، غرب محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح صحفي السبت - إن المواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل برقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 85 مواطنًا بحالة اختناق، ومواطنين بحروق، ومواطن آخر بكسور.

وكان مستوطنون أطلقوا دعوات لمسيرة باتجاه موقع بؤرة "حومش" الاستيطانية المخلاة، وخرج الاهالي للتصدي لهم.

وتشهد محافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الاستيطانية قبل نحو أسبوعين.