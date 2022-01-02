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أسعار الذهب اليوم.. استقرار ملحوظ مع الإجازة الأسبوعية وعيار 21 يسجل 799 جنيها

الأحد، 02 يناير 2022 01:42 م
أسعار الذهب اليوم.. استقرار ملحوظ مع الإجازة الأسبوعية وعيار 21 يسجل 799 جنيها مشغولات ذهبية
كتب – إسلام سعيد

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 استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 798 جنيها للجرام، وسط طلب متوسط على المعدن الأصفر مع الإجازات الرسمية والسنوية.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

  سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1828 دولارا.

فقد الذهب جزء من بريقه في عام 2021، حيث خسر الذهب قرابة 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا قبل ساعات من إغلاق السوق في 2021، وهبط الذهب في مصر يتجاوز 30 جنيها سعر الذهب بدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المجوهرات في اتحاد الصناعات، "الذهب تعرض لهذه التراجعات الكبيرة خلال 2021 كنتيجة طبيعية لزيادة الحديث عن تقليص برامج التحفيز وكذلك الاتجاه للتشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخري، إذ أعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الاتجاه إلى رفع مرتقب للفائدة".

أسعار الذهب في آخر تحديث لها اليوم، تسجل بالنسبة عيار 18 سجل 684 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها، وسعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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