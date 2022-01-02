أخبار البورصة اليوم الأحد 2-1-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 2-1-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المشروعات الصناعية الهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، المصرية لنظم التعليم الحديثة. البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2022، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 764.353 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.7 مليون ورقة مالية بقيمة 617.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.34%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 14.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 11909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14131 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4693 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3288 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 29 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، الكابلات الكهربائية المصرية شركة مستشفى كليوباترا 601.5 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 285 مليون سهم، 142 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 1027 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للأسمدة والكيماويات 5 ملايين سهم، 15.1 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، الكابلات الكهربائية المصرية شركة مستشفى كليوباترا 601.5 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 285 مليون سهم، 142 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما 1027 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القاهرة للإسكان والتعمير، الدولية للأسمدة والكيماويات 5 ملايين سهم، 15.1 ألف سهم، 3.2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 38 ألف سهم، 307 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير 93.8 ألف سهم، 285 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، اعتماد مجلس إدارة قائمة الدخل عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 نوفمبر عام 2021 بتحقيق أرباح بمقدار 399.3 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، تحقيق صافي مبيعات بلغت 213.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 207.2 مليون حنيه خلال الفترة المنتهية في 2020، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.588 مليون جينه مقابل 20.065 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركة ايجيتك للكابلات-إحدى الشركات التابعة- عقدًا بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (ما يعادل 440 مليون جنيه) لعمليات توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف. بالضاحيتين (N3&N4) بمشروع مدينة المطلاع السكنية بدولة الكويت. أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع شركة ايجيتك للكابلات-إحدى الشركات التابعة- عقدًا بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (ما يعادل 440 مليون جنيه) لعمليات توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية جهد 132 ك.ف الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك.ف. بالضاحيتين (N3&N4) بمشروع مدينة المطلاع السكنية بدولة الكويت.