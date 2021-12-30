أخبار البورصة اليوم الخميس 30-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ 4 صفقات كبرى، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المشروعات الصناعية والهندسية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المشروعات الصناعية والهندسية، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للفنادق، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، حق الاكتتاب للشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-2.

البورصة تربح 12.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ 4 صفقات كبرى، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74% والعرب على 4.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 75.22% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 476.9 مليون جنيه، مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 20.9 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 4.7 مليون جنيه، 1.8 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14228 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4716 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4059 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1140 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) ) على أسهم شركات بنك التعمير والإسكان لعدد 5.8 مليون سهم بقيمة 252.1 مليون جنيه، شركة القاهرة للإسكان والتعمير لعدد 3.2 مليون سهم بقيمة 109.6 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا لعدد 367.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وشركة الكابلات الكهربائية لعدد 285 مليون سهم بقيمة إجمالية 122.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2.7 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1.04 مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 400 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، القابضة المصرية الكويتية، النعيم القابضة للاستثمارات، 7487 سهم، 100 ألف سهم، 100.5 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 80 ألف سهم، 135 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 260 ألف سهم، 20727 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 475 سهم.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة وهي شركة السويدى سيدكو للخدمات البترولية (المملوكة بنسبة 97%) عقدًا بإجمالي قيمة 25.3 مليون دولار (ما يعادل حوالى 400 مليون جنيه) مع شركة السويس لتصنيع البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.

ام إم جروب

أعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، زيادة شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية (ابتكار) - إحدى استثمارات الشركة- نسبة مساهمتها في شركة تي بي اي مصر لحلول وخدمات السدادBEE) ) لتصبح 99.9% عن طريق الاستحواذ على نسبة 39.9%.