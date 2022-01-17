475 مليون جنيه قروض من "تنمية المشروعات" لتمويل 14 ألف مشروع لشباب الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 474 مليون و 510 ألف و 38 جنيه خلال عام 2021 م لتمويل 14008 مشروع، ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 29084 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.



أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب، لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.



ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 69 مليون و 31 ألف و 231 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 251 مشروع ، وتوفير 1098 فرصة عمل ، كما تم تقديم 349 مليون و 219 ألف و 466 جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 11557 مشروعاً ، وتوفير 27113 فرصة عمل ، و تقديم 56 مليون و 259 ألف و341 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 2200 مشروع ، وتوفير 873 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل القومي ودفع عجلة الإقتصاد.



وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها ، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي أنه تم إصدار 629 رخصة نهائية و712 رخصة مؤقتة و203 رقم قومي و244 سجل تجاري و 257 بطاقة ضريبية و361 تأمينات بالإضافة إلى تنظيم معارض داخلية لعدد 14 عارض .



وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بضخ 17 مليون و800 ألف جنيه لتمويل 665 ، مشروع وتوفير 1339 فرصة عمل وذلك بقرى حياة كريمة ، كما تم تنفيذ 37 ندوة للتعريف بدور الجهاز في القرى المستهدفة ، وكذا تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة ، بالإضافه إلى تنفيذ 4 دورات تدريبية بعنوان (ولد فكرة مشروعك) لعدد 134 متدرب ، وتنفيذ 4 دورات تدريبية بعنوان (إبدأ مشروعك) لعدد 138 متدرب ، ودورة تدريبيه بعنوان (النساء يمضين قدماً) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدرب وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة ولخلق حياة أفضل للمواطنين.

