وكيل تعليم الغربية يتفقد سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسى

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة تفقدية بإدارة شرق طنطا، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في 10 يناير الجاري وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي العام (المواد الغير مضافة)، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة الشهيد السعيد النجار الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، لمتابعة امتحان الصف الرابع الابتدائي، واطمأن إلى عدم وجود أى شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

ثم قام بتفقد حجرة الكنترول بالمدرسة، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول الداخلي بالمدرسة لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول.

كما توجه إلى مدرسة الهراء الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، لمتابعة امتحان الصف الأول الإعدادي، وأشاد وكيل الوزارة بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين، كما تم الاطمئنان إلى توفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الامتحان بصورة طيبة، ووجه بضرورة التطهير والتعقيم عقب الانتهاء من اليوم الامتحان، وبصفة دورية، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين.

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الالكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس للانضباط والنظافة والنظام وتحقيق الهدوء داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو 115007طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 96778 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادي، ونحو 35003 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، و39364 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 868 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية في الفترة الأولى، وICT في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية في الفترة الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة الثانية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادة التربية الوطنية في الفترة الأولى، والتربية المهنية تكنولوجيا - صناعة - زراعة - إدارة مشروعات، في الفترة الثانية، وهذه المواد التي لا تضاف للمجموع، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم.