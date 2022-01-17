وزير الصحة الموريتانى: كورونا يتفشى بسرعة بسبب الإصابات النشطة والوضع خطير

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال وزير الصحة الموريتانى سيدي ولد الزحاف، إن فيروس كورونا يتفشى في موريتانيا خلال الموجة الحالية بسبب ما وصفها بحالات الإصابة النشطة غير المسيرة، مشيرا إلى أن بعض المصابين لا علم لهم بالإصابة وآخرون لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية رغم تأكيد إصابتهم.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، شدد ولد الزحاف في مقابلة مع قناة الموريتانية على أنه يجب التعامل مع الموجة الجديدة بالطريقة نفسها المعتمدة في الموجات السابقة.

وأضاف أنه يجب أن يتم عزل المصابين وأن يلتزموا بوضع الكمامات بشكل دائم وبجميع الإجراءات الاحترازية المعروفة بما فيها البقاء في البيت حتى نتمكن من التقليل من عدد الإصابات، وفق تعبيره.

ولفت الوزير إلى أن الوضعية الحالية لا تزال خطرة وأن الفيروس ينتشر بسرعة، مؤكدا وجود عدد كبير من المصابين لم يتم تشخيص حالاتهم.

وعن ظهور إصابات لدى أشخاص أجروا فحوصا سلبية بموريتانيا ثم ظهرت إيجابية بدول أخرى، أوضح الوزير أن هناك فترة كمون للفيروس وهو ما يجعل وضعية الإصابة متغيرة فقد لا تظهر النتيجة إيجابية في فحص يجرى للشخص في الصباح ثم تكون إيجابية في المساء.