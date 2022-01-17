اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 09:47 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات دولية ضمن 54 رحلة أسبوعيا

الإثنين، 17 يناير 2022 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 4 رحلات دولية ضمن 54 رحلة أسبوعيا مطار مرسى علم الدولى - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الاثنين 4 رحلات دولية ضمن 54 رحلة طيران دولية تصل المطار خلال الأسبوع الجارى، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين من المطارات الدولية المختلفة فور وصولهم أرض المهبط.

وكشف جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة وصول 54 رحلة طيران دولية مختلفة إلى المطار.

ومن بين الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى رحلة من بلجيكا و3 رحلات من هولندا و4 من إيطاليا و9 رحلات من ألمانيا ورحلة من التشيك.

كما من المقرر وصول 14 رحلة من بولندا و17 من أوكرانيا ورحلتين من سويسرا و3 رحلات داخلية، ويتم اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمطارات المختلفة على الركاب فور وصولهم إلى أرض المهبط.

 


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