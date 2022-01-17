مدينة إسنا تزيل 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد بقرية الدير والحميدات شرق المركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة والتعديات على مساحة قدرها 24فدان و 149 متر مربع عبارة عن استصلاح وتجريف وغرس اشجار بناحية قريتى الدير والحميدات، حيث شارك فى الحملة كلا من المهندسة صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، و المقدم اسلام عبد اللطيف نائب مأمور مركز شرطة إسنا ورجال المباحث والأمن المركزي، وتحرر المحاضر اللازمة لذلك.

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، حملة مكبرة لازالة التعديات فى المهد بقرية النمسا جنوب غرب المركز، وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة "حرم الري" التعديات على مساحة قدرها 445 متر مربع وعبارة عن أسوار بالطوب اللبن والطين وأكشاك خشبية، حيث شارك فى الحملة كلا من المهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، والمقدم اسلام عبد اللطيف نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث، والأمن المركزي، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك.



مدينة إسنا تزيل 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (1)



مدينة إسنا تزيل 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (2)



مدينة إسنا تزيل 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة (3)