اليوم السابع
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لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل

الإثنين، 17 يناير 2022 04:00 ص
لسلامتك.. إزاى تتعامل مع الغاز الطبيعى بالمنزل الغاز الطبيعي
كتبت - مروة الغول

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مجموعة من المعلومات الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لابد أن تكون علي دراية بها من أجل الحفاظ علي سلامتك عند التعامل مع الغاز الطبيعي بمنزلك، وكانت تلك المعلومات كالتالي:
 
1- لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز أو السخان.
 
2- لا تجعل سهولة استخدام الغاز الطبيعي و توافره سببا في زيادة الإستهلاك.
 
3- مراقبة عمليات الطهي منعا للخطر الذي قد ينشأ نتيجة غليان الطعام وانسكابه  و بالتالي انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.
 
4- ضبط درجة الحرارة في السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.
 
5- استمرار إشعال الشمعة الخاصة بالسخان طوال الوقت تستهلك نحو 15 متر مكعب شهريا "أي ما يعادل أنبوبة بوتاجاز".
 
6- الكشف والصيانة الدورية الأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر و يوفر الأمان.
 
7- ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأي توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة في  أعمال توصيل الغاز.

الغاز

الغاز الطبيعي

تسريب الغاز

السخان

الشتاء

الاختناق بالغاز

اجراءات كشف تسريب غاز

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