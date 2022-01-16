تفاديًا لحدوث الخسائر.. 5 إجراءات مهمة عند تسرب الغاز فى منزلك "إنفو جراف"

مروة الغول

تفاديا لحدوث الخسائر فى الأرواح والممتلكات، فى حالة وجود رائحة أو تسريب للغاز أو عادم داخل حيز الشقة أو المنزل، حال إحساس المواطن بوجود تلك الرائحة، فهناك مجموعة من إجراءات السلامة تفاديا لحدوث الخسائر.

وفى هذا الإطار نجد أن شركات توصيل الغاز الطبيعى تهيب بمستخدمي الغاز بعدم التعامل مع مهمات الغاز إلا من خلال المختصين بالشركة، وضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأى توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة فى أعمال توصيل الغاز فقط.

وفيما يلى أهم الإجراءات والإرشادات التى يجب القيام بها عند اكتشاف وجود تسريب للغاز: