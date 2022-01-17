لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية.. توقف عن ممارسة 4 عادات خاطئة

كتبت - ميرفت رشاد

تعتبر السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة ، حيث تهاجم 1 من كل 4 بالغين فوق سن 25 عامًا وتودي بحياة الملايين على مستوى العالم كل عام، و تعتبر السكتات الدماغية من بين الأسباب الرئيسية للإعاقة طويلة الأمد لدى كبار السن ، على الرغم من أنه يمكن تجنب معظمها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وبغض النظر عن عمرك أو تاريخ عائلتك ، يمكنك البدء في العمل نحو صحة أفضل الآن وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما ذكره موقع " ndtv".

4 عادات خاطئة تؤدي للإصابة بالسكتات الدماغية



الوجبات غير الصحية والسكتات الدماغية

يعد اختيار الأطعمة المغذية أمرًا مهمًا لأنه يمكن أن يقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 80٪، إن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة مناسبة من الألياف والسعرات الحرارية والبروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية البديلة يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

ويساعد الحد من تناول الصوديوم والملح والدهون المشبعة والسكر على تنظيم مستويات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، يجب على المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية تقييد تناول اللحوم وتجنب صفار البيض.

الكسل وقلة النشاط والسكتة الدماغية

أصبح عدم النشاط البدني وقضاء وقت الفراغ في القيام بالأنشطة المستقرة أمرًا شائعًا في جيل الشباب، نمط الحياة الكسول يزيد من دهون الجسم، يقلل من قوة العضلات، يؤثر على كثافة العظام، التمثيل الغذائي ، ويحرم الجهاز المناعي العام للجسم، لذلك ، فإن أسلوب الحياة غير النشط يزيد من مخاطر المشكلات الصحية.

إذا كنت كسولًا ، فابدأ ببطء بممارسة أنشطة مثل المشي (30-60 دقيقة) أو تمارين خفيفة وفقًا لعمرك وظروفك الصحية.

التدخين والتبغ والسكتة الدماغية

التدخين ومواد التبغ ضارة ومن المرجح أن تزيد من فرص الوفاة وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، يحتوي التبغ على 7000 مادة كيميائية سامة تؤثر على الرئتين وتدمر خلايا الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

دخان السجائر يغير مستويات الكوليسترول مما يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، قد لا تدخن ، لكن التدخين السلبي (استنشاق دخان الآخرين) خطر أيضًا.

إهمال الصحة والسكتة الدماغية

أي مرض يهدد الحياة هو نتيجة خلل في مستويات ضغط الدم أو الكوليسترول أو مستوى السكر في الدم، تزداد عوامل الخطر مع تقدم العمر وتهاجم المجموعة الضعيفة ، وبمجرد إهمال هذه العناصر الثلاثة ، فإنها تعطل انسجام الجسم، تأكد من فحص ضغط الدم والسكر بانتظام والتحكم في مستوى الكوليسترول لتقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

تذكر أن السكتة الدماغية هي انسداد لتدفق الدم في الدماغ وتسببه بشكل أساسي خيارات نمط الحياة غير الصحية، قد توجد عوامل أخرى لا يمكن السيطرة عليها ، مثل تاريخ العائلة ، والعمر ، والجنس ، وما إلى ذلك ، ولكن الحفاظ على نمط حياة صحي هو خيار يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بشكل غير متوقع، ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر أسلوب حياة الشخص وعلم الوراثة على ما إذا كان لديه نمط حياة أم لا.