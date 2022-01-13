مشروب مضاد للالتهابات يقلل من خطر الوفاة بالسكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجريت في اليابان أن مشروب الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة القوية يقلل خطر الوفاة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 62%، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي إكسبريس".

وأوضحت الدراسة، التي أجريت على اليابانيين الناجين من السكتات الدماغية، أن أولئك الذين شربوا ما لا يقل عن سبعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قللوا من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 62%، مقارنة بمن لا يشربون الشاي الأخضر.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور هيروياسو، أستاذ الصحة العامة بجامعة أوساكا في سويتا باليابان: "هناك حاجة قوية إلى دليل علمي على نمط الحياة بين الناجين من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وهناك فارق مهم يجب القيام به وهو أنه في الثقافة اليابانية، يتم تحضير الشاي الأخضر بشكل عام بالماء وبدون سكر.

وأوضح أن أفضل طريقة لتحضير الشاي الأخضر هي عدم وجود كمية غير ضرورية من السكريات المضافة.

ونظر الباحثون في بيانات أكثر من 46000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا ، والذين شاركوا في دراسة المجموعة التعاونية اليابانية.

وتضمنت المجموعة الأشخاص الذين عانوا من نوبة قلبية وسكتة دماغية أو لم يصابوا بأي منهما، وطُلب من المشاركين ملء استبيانات حول نمط الحياة والتاريخ الطبي والنظام الغذائي بما في ذلك استهلاك الشاي والقهوة.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات أكبر من الشاي الأخضر يرتبط عمومًا بزيادة استهلاك الأسماك والفواكه وفول الصويا أيضًا.

تتوافق النتائج مع الهيئات البحثية السابقة التي أثبتت أن استهلاك الشاي الأخضر يسبب انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول الضار الكلي.

في حين كانت نتائج الدراسة واعدة، لم يبحث الباحثون بالضبط في جوانب الشاي الأخضر التي كانت وراء هذه النتائج.

ووفقاً لـHarvard Health ، فإن المواد المعززة للصحة الموجودة في الشاي هي البوليفينول أحد مضادات الاكسدة والايبيكاتشين وكذلك جزيئات الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية بناءً على آثارها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات هذه عادة لديها القدرة على منع ظهور حالات مثل ارتفاع ضغط الدم.

جدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها جامعة هارفارد لمجموعات كبيرة من الناس بمرور الوقت وجدت أن شاربي الشاي أو القهوة معرضون لخطر أقل للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.