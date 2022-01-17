ضبط راكب أجنبى حاول تهريب 45 قطعة مشغولات ذهبية وساعات

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من المشغولات الذهبية والساعات، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة قادمة من دولة عربية.

استوقف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك ومحمدعبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود مايشتبه أن يكون مشغولات.

قام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم2 بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية والساعات بين طيات الملابس بلغت 45 قطعة بوزن أكثر من 600 جرام وساعتين، أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جماركمطار القاهرة الدولي.