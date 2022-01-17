رئيس جامعة بنها: إنجاز 60% من إنشاءات الجامعة الأهلية بالعبور على 37 فدان

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، منشآت الجامعة بالعبور، حيث تفقد مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة وأعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر العبور، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومجموعة من الاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.

وأطلع رئيس الجامعة، على نسبة الإنجاز فى مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية فى العبور، والتى تقام على مساحة 37 فدان وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروع 60 %، حيث تم الانتهاء من انشاء 10 منشآت منهم "7 تعليمية ، 2 ورش ، ومبنى إدارة الجامعة"، وجارى التشطيبات وأعمال البنية التحتية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التى تعمل فى مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية فى العبور لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما تفقد رئيس الجامعة، مشروع إنشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها، موجها الشكر لاستشارى ومهندسي المشروع علي الجودة والإلتزام بالجدول الزمني للمشروع.



تفقد منشأت جامعة بنها بالعبور



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