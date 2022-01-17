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رئيس البرلمان الليبى: حكومة الوحدة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها

الإثنين، 17 يناير 2022 01:02 م
رئيس البرلمان الليبى: حكومة الوحدة منتهية الولاية ولابد من إعادة تشكيلها مجلس النواب الليبى
كتب أحمد جمعة

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قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، ولابد من إعادة تشكيلها.

ودعا رئيس البرلمان الليبي في كلمة له أمام جلسة مجلس النواب - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية  - النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي خلال كلمته النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى تحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.

من جانبه، نفى محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية صحة ما ورد في تقارير المخابرات العامة ووزارة الداخلية الداعمة لتأجيل الانتخابات الليبية عن وجود تزوير ضخم في منظومة الناخبين ويؤكد وجود حالات فردية جرت معالجتها.


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