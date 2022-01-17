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تعرف على أسعار الدواجن للمستهلكين فى الأسواق اليوم الاثنين 17-1-2022

الإثنين، 17 يناير 2022 09:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن للمستهلكين فى الأسواق اليوم الاثنين 17-1-2022 دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق للمستهلكين عند متوسط 31 جنيها للكيلو ويصل 35 جنيها في بعض المناطق لـ"الدواجن البيضاء"، وذلك مع تسجيل 27 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة.

 

أسعار الدواجن في المزارع اليوم الاثنين :

 

سعر كيلو الفراخ البيضاء 27 جنيها بالمزرعة

 

سعر الفراخ الساسو 35 جنيها

 

كتكوت أبيض 5.25_5.5 جنيه

 

كتكوت ساسو 6 _ 6.25 جنيه

 

فراخ أمهات بيضاء 20 جنيها

 

وتسجل أسعار البيض في المزارع 48.5 جنيه في المزرعة للبيض الأبيض، وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 50 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 58 جنيها في المزارع، وهذه الأسعار يضاف عليها رسوم النقل والمكاسب الخاصة بالتجار.

 

هذه الأسعار غير مضاف عليها تكاليف النقل وكذلك المكاسب الخاصة بكل تاجر، وهي تختلف من محافظة إلى أخري بل تختلف داخل كل محافظة بحسب المنطقة.

 

 


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سعر الفراخ

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