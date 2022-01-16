اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 16 يناير 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 11 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.
‏‎- الجوافة 9 جنيهات.
‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 11 جنيها. 
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات .
‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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