تعرف على أسباب فرط تصبغ الجبين وطرق العلاج

كتبت - ميرفت رشاد

فرط التصبغ هو حالة تؤدي إلى أن تصبح بقعة من الجلد أغمق في اللون من لون البشرة الطبيعي، يتشكل هذا اللون الداكن للجلد عندما يتم إنتاج الميلانين " الصبغة التي تنتج لون الجلد"، يمكن أن يحدث فرط تصبغ في بقع صغيرة، ويغطي مساحات كبيرة من الجلد أو حتى يؤثر على الجسم بأكمله، الجبهة هي إحدى المناطق التي تظهر عليها هذه البقع الداكنة، لتحديد أسباب فرط تصبغ الجبهة وإيجاد حل لها، بحسب ما نشره موقع " ndtv".

أسباب فرط التصبغ

قالت الدكتورة جيشري شاراد، طبيبة الأمراض الجلدية، إن فرط تصبغ الجبهة يمكن أن يكون ناتجًا عن التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الاحتكاك المستمر بسبب مسح العرق، موضحة أن الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ومرض السكري من المحتمل أيضًا أن يصابوا بهذه البقع الداكنة على وجوههم، مشيرة إلى أن الإصابة بالحساسية تجاه أي من منتجات تلوين الشعر قد تؤدي أيضًا إلى فرط تصبغ، المسكنات المستخدمة لتخفيف الصداع يمكن أن تسبب أيضًا مشكلة الجلد.

الحلول

قالت طبيبة الأمراض الجلدية، إنه يجب على الأشخاص تجنب تعريض أنفسهم لأشعة الشمس بشكل مفرط إذا رأوا أن بشرتهم تتأثر سلبًا، و تجنب مسح جبهتك باستمرار، إذا لزم الأمر ، احتفظ بقطعة قماش ناعمة للمسح، حاول استخدام المسكنات فقط إذا كان الصداع أو البرد يزداد سوءًا وتجنبهم لأعراض أكثر اعتدالًا،و يجب تجنب صبغ الشعر باستخدام مركب بارافينيلين ديامين (PPD) ، وهو مركب كيميائي ضار، احصل على تشخيص لمقاومة الأنسولين ومرض السكري، وتجنب استخدام كريم الأساس والزيوت والعطور لمعرفة ما إذا كانت الحالة تتحسن.