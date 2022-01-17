اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 يناير 2022 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المدارس الأوروبية تلغي رحلاتها لبريطانيا بعد بريكست بسبب تنظيمات السفر الجديدة

الإثنين، 17 يناير 2022 02:30 ص
المدارس الأوروبية تلغي رحلاتها لبريطانيا بعد بريكست بسبب تنظيمات السفر الجديدة تظاهرات بريكست
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعرض صناعة السياحة في بريطانيا للخطر؛ حيث ألغيت الكثير من الرحلات المدرسية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بسبب تغييرات قواعد السفر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مسح أجراه "تحالف شركات السياحة" في بريطانيا، أن المعلمين من مدارس الاتحاد الأوروبي " يجدون صعوبة بالغة في تنظيم رحلات إلى المملكة المتحدة".

 

وقال كورت يانسون، مدير تحالف شركات السياحة ومقره المملكة المتحدة "إن الشركات التي تعتمد على السفر الدولي كان أداؤها سيئًا، بعد فشل الحجوزات التي من بينها المدارس، والمؤتمرات لأن أوقات الحجز لهذه الأشياء أطول، وسوف تستغرق هذه القطاعات وقتًا أطول للتعافي".

 

وكشفت بيانات من تحالف شركات السياحة أن 52 في المائة من شركات السياحة عانت من انخفاض في الإيرادات بأكثر من 50 في المائة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وشمل ذلك الانخفاض كل من منظمي الرحلات إضافة إلى مدارس اللغات.

 

ويسعى تحالف شركات السياحة إلى إنشاء بيئة مواتية للعمل لجميع الشركات المشاركة في صناعة السياحة، لا سيما في إنجلترا.

 

وحتى الآن، هناك ما يقرب من ربع هذه الشركات لا يزال لديها مستويات حجز للربع الأول من عام 2022 والتي انخفضت بنسبة تزيد على 50 بالمائة.

 

ووجدت الدراسة أن 26 بالمائة ممن تم استطلاع أرائهم اعترفوا بأنه ليس لديهم احتياطيات نقدية، فيما يقول 55 بالمائة أن لديهم أقل من شهرين من الاحتياطيات النقدية.

 

وأوضحت الدراسة أن 11 في المائة من شركات السياحة من المرجح جدًا أن تشهر إفلاسها بينما قال 40.8 في المائة إن الإفلاس مرجح تماماً.

 


المدارس الأوروبية

بريطانيا

بريكست

تنظيمات السفر الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشركات البريطانية الصغيرة آخر ضحايا "بريكست".. استياء متزايد حيال التأثير السلبى لخروج بريطانيا بعد دخول الفحوصات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بدءا من يناير.. وجارديان: الجبن والبضائع المجمدة الأكثر تضررا

الأحد، 02 يناير 2022 05:00 ص

الصحف العالمية اليوم: دراسات تؤكد إحداث "أوميكرون" ضررا أقل للرئتين.. إلغاء 1400 رحلة جوية بأمريكا و3000 عالميا ليلة رأس السنة بسبب كورونا.. تطورات بقضية الأمير أندرو الجنسية.. الشركات الصغيرة أحدث ضحايا بريكست

السبت، 01 يناير 2022 02:10 م

جارديان: تحذير من تضرر الشركات البريطانية الصغيرة بدءا من اليوم بسبب "بريكست"

السبت، 01 يناير 2022 12:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة