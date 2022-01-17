المؤبد لطالب جامعى ادعى أنه مسحور فقتل مسنة وشرع فى قتل آخر بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسرى جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة طالب جامعى بالسجن المؤبد، لإدانته فى القضية رقم 1969 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس، بقتل سيدة مسنة والشروع فى قتل آخر بدائرة القسم.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الماضى، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية السابق، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما تبلغ من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " ز. ح. س" ربة منزل 79 عاما، مصابة بطعنات متفرقة وتوفيت متأثرة بإصابتها، و" خ. ر. خ" صاحب حانوت 39 عاما، مصابا بجروح قطعية بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " ع. ب. أ " 24 عاما، طالب جامعى، والذى أدعى أنه مسحور وأن سبب الحادث يرجع لإصابته بنوبة هياج دفعته لطعن المجنى عليها حال تواجدها أمام مسكنها بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها، وحال توجه الشخص الآخر لحانوته فوجئ بقيام عدد من الأهالى بالإمساك به وأثناء قيامه بتخليصه منهم، إلا أن المتهم انتزع السلاح الأبيض من طيات ملابسه وانهال عليه ضربا بتلك الأداة، ما أدى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبى وتم تداركه بالعلاج.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.