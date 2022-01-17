اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 م
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المشدد 6 سنوات لمبلط رخام حاز هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الإثنين، 17 يناير 2022 12:00 م
المشدد 6 سنوات لمبلط رخام حاز هيروين وسلاح نارى بالشرقية المستشار أحمد سليمان الجمل رئيس جنايات الزقازيق
الشرقية _ فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وطارق أحمد الحلوانى، وباسم يسري جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة مبلط رخام بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. 
 
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط " ال . م . ع " 23عاما مبلط رخام ، ومقيم بدائرة المركز، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواحهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته. 
 
تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 

 


الشرقية

مواد مخدرة

مبلط رخام

جنايات الزقازيق

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