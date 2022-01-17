الصحة: جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ، سواء كان لديهم تأمين صحي أو غير مغطين تأمينيا.

وقال الدكتور كريم سلام، مدير غرفة مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، إن 391 مستشفى تقدم خدمات المبادرة حتى الآن لكل المرضى بالمجان، مشيرا إلى أن هناك 11 تخصصا يتم تقديم الرعاية الصحية فيها للمرضى.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل جراحات (زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر القلبية، القساطر المخية، قساطر القلب، المخ والأعصاب).

وأضاف أنه سيتم ضم مستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

وأوضح الدكتور كريم سلام أنه يتم تكثيف عمل فرق المرور الدورى على المستشفيات، خاصةً فى محافظات الصعيد للوقوف على التحديات التى تواجه المستشفيات ومقدمى الخدمة الطبية، لرفع معدلات الإنجاز والتأكد من توافر كافة اللوجستيات والمستلزمات الطبية والجراحية.