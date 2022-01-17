اليوم السابع
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الإثنين، 17 يناير 2022 12:02 م
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الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم وغداً ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 17 يناير 2022 11:45 ص
الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم وغداً ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات 5 قوافل طبية اليوم وغدا ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، اليوم وغدا 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية يومى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحيرة ، الاسماعيلية ، المنيا، القاهرة ،الدقهلية 
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
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الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

كورونا

التخصصات الطبية

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