اليوم السابع
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الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 333 ألف شخص

الإثنين، 17 يناير 2022 11:34 ص
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 333 ألف شخص حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، عن دراسة علمية أجرتها دولة أسكتلندا في الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021، بشأن تأثير تطعيم فيروس كورونا على الحوامل.
 
وأضافت الدراسة أن 77% من الحوامل الذين تعرضوا للإصابة بكوفيد غير حاصلين علي التطعيم و90% من حالات دخول المستشفيات غير مطعمين كما أن 98% من حالات دخول الرعاية المركزة غير حاصلين على التطعيم و450 حالة وفاة للاجنة أثناء الحمل لامهات غير حاصلين على التطعيم.
 
 
 
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 333529 وخروجهم من المستشفيات
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

لقاح كورونا

الحوامل

كورونا

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