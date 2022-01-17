الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 333 ألف شخص

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، عن دراسة علمية أجرتها دولة أسكتلندا في الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021، بشأن تأثير تطعيم فيروس كورونا على الحوامل.

وأضافت الدراسة أن 77% من الحوامل الذين تعرضوا للإصابة بكوفيد غير حاصلين علي التطعيم و90% من حالات دخول المستشفيات غير مطعمين كما أن 98% من حالات دخول الرعاية المركزة غير حاصلين على التطعيم و450 حالة وفاة للاجنة أثناء الحمل لامهات غير حاصلين على التطعيم.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.