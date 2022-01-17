التعليم تعلن مواصفات امتحان الكيمياء للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان مادة الكيمياء للصف الثانى الثانوى العام للعام الدراسي الجارى لاختبارات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن المستويات المعرفية تمثل 40 % فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 20%، توزع على الباب الأول والثانى باجمالى 12، و12 للتطبيق و6 مستويات عليا وتخصص لها 30 درجة.

وفى الصف الأول الثانوى العام، أعلنت الوزارة، المواصفات الورقة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، للفصل الدراسي الأول 2021/ 2022، موضحة أن المستويات المعرفية تمثل 50% فهم و40% تطبيق والمستويات العليا 10%، توزع على الباب الأول والثانى والثالث باجمالى 10 للفهم، و8 للتطبيق و2 مستويات عليا وتخصص 20 درجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.