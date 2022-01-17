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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع باختبار الترم الأول

الإثنين، 17 يناير 2022 10:00 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان المواد غير المضافة للمجموع باختبار الترم الأول امتحانات
كتب محمود طه حسين

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بدا صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحانات فى المواد غير المضافة للمجموع باختبارات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية، كما شددت المدارس على الطلاب بالابتعاد عن الغش وعدم تصوير أسئلة امتحان حتى لا يتعرض اى طالب لعقوبة إلغاء الامتحان.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع.
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.
 

التربية والتعليم

الامتحانات الورقية

امتحان الثانوى العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

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