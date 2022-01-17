اليوم السابع
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إصابة طفلين باختناق بسبب غاز البوتاجاز فى الشرقية

الإثنين، 17 يناير 2022 11:06 ص
إصابة طفلين باختناق بسبب غاز البوتاجاز فى الشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب شقيقين بحالات اختناق من غاز البوتاجاز، وذلك أثناء وجودهما داخل المنزل، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول هدى ع ، 16 عاما، مقيمة في بردين بمركز الزقازيق، وشقيقها محمد، 11 عاما، مصابين بحالة اختناق نتيجة تسرب الغاز من البوتاجاز.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما بمستشفى بلبيس المركزي وحجزهم تحت الملاحظة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



 


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