7 عوامل أمان في منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارات.. تعرف عليها

كتبت- مروة الغول

تعد منظومة تشغيل الغاز الطبيعي في السيارات عند تحويلها آمنة جداً، وذلك من خلال عدد من العوامل، ومنها أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة، حيث أنها مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي، مهمته غلق الأسطوانة لمنع تسرب الغاز، كما أن تلك الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها، وفيما يلي أهم عوامل الأمان في مجموعة طقم التحويل والتي كانت كالتالي ..

1 - مواسير الغاز والوصلات الخاصة

تصنع من الصلب الخالي من اللحامات والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

2- ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي لمنع تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية

2 - صمام الغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

3 - مفتاح التحويل ووحدة التحكم بالسيارة حيث يتم من خلالهما تحويل تشغيل السيارة من غاز إلى بنزين اتوماتيكياً حال حدوث نفاذ للغاز الأمر الذي يحول دون التوقف المفاجئ للمحرك والذي قد يسبب خلل في السيارة أثناء القيادة (نظام الحقن المتزامن)

4 - صمام الشحن يحتوي على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

5 - خراطيم التهوية والتي تضمن إزاحة أي غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الاسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.

6 - صمام الاسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الاسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الاسطوانة و عند تدفق الغاز خارج الاسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر في ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكياً.

7 - خزان الغاز فاسطوانة الغاز مصممة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ويتم تصنيع الاسطوانة وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التي قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق،كما تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات .

وشهدت خطة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود لتموين السيارات خلال عام 2021 تحويل حوالى 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71 % عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 ألف سيارة.

كما تحققت زيادة قياسية فى أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2021 نحو 530 محطة، تمثل حوالى 55% من إجمالى عدد محطات الغاز التى أنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة .