اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بأسيوط يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الأحد، 16 يناير 2022 03:28 م
وكيل وزارة الصحة بأسيوط يوزع الكمامات على المواطنين.. صور وكيل وزارة الصحة يوزع الكمامات
اسيوط - هيثم البدرى

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ترأس اليوم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزاره الصحة بأسيوط فريق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعى لنشر الوعى الصحى لأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

و نظمت إدارة العلاقات العامة مع إدارة التثقيف الصحى بالمديرية حملة تثقيفية خطة لمده اسبوعين لتعريف المواطن بأهمية التطعيم وكذلك تعريف المواطن بالإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تعريفهم بالطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات، و قام الفريق بزيارة مستشفى الرمد ومجمع المحاكم وتجولوا بشارع المحافظة ومقابلة المواطنين وتشجيعهم على أخذ اللقاح.

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بنشر الوعى الصحى للمواطنين وخاصة مع ازدياد المعدلات العالمية لحالات الاصابات بالفيروس فى العالم.

 

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اسيوط

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صحة اسيوط

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