"صحة أسيوط" تعلن تشغيل جهاز الموجات التصادمية بمستشفى أسيوط العام

هيثم البدري

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن تشغيل جهاز الموجات التصادمية بمستشفى أسيوط العام بقسم العلاج العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بأسيوط، وذلك استمرارا للجهود المبذولة في قطاع الصحة بمحافظة أسيوط، تحت اشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بضرورة تطوير واستحداث خدمات طبية متنوعة ورعاية متكاملة لكافة المواطنين وخاصه المترددين علي مستشفيات الصحة بصعيد مصر .

ومن جهتها أكدت دكتورة دعاء عماد الدين مدير إدارة العلاج الطبيعي بصحة أسيوط، أن جهاز الموجات التصادمية يعمل بمستشفي أسيوط العام أيام "السبت، والثلاثاء" من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن الجهاز يستخدم لعلاج حالات الشوكة العظمية وآلام الكتف مع أو بدون تكلسات وآلام وتر العرقوب، والتهاب أوتار الإدراج السطحية، وعلاج آلام الظهر المزمنة، وذلك للجزء العنقي والقطني في العمود الفقري، وكذلك لعلاج التهاب اللقيمة الكُعبري والزندي ومتلازمة عدم استقرار الرضفة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الأسابيع القادمة سوف تشهد مستشفيات الصحة بأسيوط ادخال خدمات جديدة في عدة تخصصات طبية يتمتع بها الاف المرضي من صعيد مصر وخاصه المترددين علي محافظة أسيوط.