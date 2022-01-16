اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد استعداد واشنطن لدعم تونجا بعد الثوران البركانى

الأحد، 16 يناير 2022 09:10 ص
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد استعداد واشنطن لدعم تونجا بعد الثوران البركانى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن
أ.ش.أ

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة العميق، على شعب تونجا جنوب المحيط الهادئ بعد ثوران بركان هائل وحدوث موجات تسونامي .

وأكد بلينكن في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الامريكية اليوم الأحد استعداد الولايات المتحدة، لتقديم الدعم لجيرانها من دول في المحيط الهادئ .

وثار بركان تحت الماء قبالة أرخبيل تونجا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة وشيلي واليابان ، وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل .

 


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