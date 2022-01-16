محافظ المنيا يوجه بالتعامل بحسم لمواجهة أشكال التعديات وعشوائية البناء

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص وعلى الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، رصد حالات التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى أراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية صندفا على مساحة 3 قيراط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية اشروبه على مساحة قيراط، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، بالإضافة لإزالة حالتى تعدى بالبناء فى المهد، بقرية ابشاق، التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالات الرصد الميدانى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء فى المهد بحى غرب المركز، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الحاج قنديل، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي، إزالة التعديات حيث تم إزالة 3 حالات بناء مخالف منها حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 18 سهم وحالتى بناء مخالف داخل الحيز العمرانى.