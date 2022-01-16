محافظ المنيا يتابع أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد بمغاغة

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال نقل وإزالة القمامة بالمقلب الوسيط بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة إلى المدفن الصحي بالطريق الصحراوي، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بقري مركز مغاغة، لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الجولة وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى، وأيضا بشكل مستمر بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة العمل وإعداد تقارير يومية عن ذلك، مشيرا إلى أن خدمة المواطنين أولوية قصوى موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم