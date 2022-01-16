كل ما تريد معرفته عن مشروع إنتاج الأسفلت الجديد بالسويس × 6 معلومات

كتبت - مروة الغول

تستهدف خطة وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ عدد من المشروعات البترولية الجديدة بمحافظة السويس و التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية ، ومن تلك المشروعات التشغيل التجريبى لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة به وكانت كالتالي..

1- تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي ١٢٠٠ طن أسفلت يومياً.

2- تكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٩٧٠ مليون جنيه.

3- قامت بتصميمه وتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت .

4-مشروع إنشاء ٣ مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية ٩٠٠٠ متر مكعب .

5- منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية حوالى ١٣٩ مليون جنيه.

6- مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعى القديمة (٣مستودعات بسعة إجمالية ٧٥٠٠ متر مكعب) بهدف زيادة إنتاج السولار .

وتفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس ، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات الحيوية التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية ، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي ، فضلاً عن مساهمتها الفعالة فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة .