عامل يحطم رأس آخر بالفأس بسبب خلافات الجوار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل يبلغ من العمر 39 سنة بكسر منخسف بعظام الجمجمة عقب قيام عامل بالتعدى عليه بالضرب مستخدما في ذلك فأس بسبب خلافات الجوار دائرة مركز سوهاج تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة فى واقعة الضرب وتحرر المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بتعدى عامل على عامل أخر بإستخدام فأس مما نتج عنه كسر بالرأس وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو نبيل ر ع ع 39 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً " كسر منخسف بعظام الجمجمة "

وبسؤال شقيقه المدعو عبد الحكيم ر ع ع 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بإتهام المدعو أحمد م ا ع 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه بالضرب بأستخدام " فأس " وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والأداء المستخدمة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.