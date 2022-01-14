ضبط عامل حاول إدخال قطع حشيش لمحبوس بقسم طهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين داخل قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 29 سنة يقيم ببندر طهطا بحوزته عدد 7 قطع من جوهر الحشيش وزنت حوالى 20 جرام حاول إدخالها لأحد المحبوسين إحتياطيا على ذمة أحد القضايا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بقيام عامل بإدخال بعض قطع الحشيش بوضعها بالملابس لأحد المتهمين على ذمة قضية بدائرة قسم طهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم طهطا بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة سجن قسم طهطا من ضبط المدعو محمد ج غ م 29 سنة عامل ويقيم بندر طهطا وبحوزته" 7 " قطع متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي " 20 " جرام وهاتف محمول صغير الحجم داخل بعض الملابس حال محاولته إدخالها للمسجون محمود ن ع ع ا سن 25 عامل - ويقيم بندر طهطا والمحبوس إحتياطياً علي ذمة قضية جنايات قسم طهطا مخدرات مبدأ حبسه 11/11/2021

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور تم تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.