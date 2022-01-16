ضبط عاطل بحوزته كليو من مخدر الحشيش قبل ترويجه بالخانكة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، وذلك فى إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة مروجى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ محل سكنه وكرا لترويج المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية، وتمكنت القوة من ضبط "م م م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، وبحوزته 10 فرش من مخدر الحشيش، تزن حوالى 1 كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.