اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مخدرات بحوزة ديلر فى القاهرة

السبت، 15 يناير 2022 11:15 ص
ضبط مخدرات بحوزة ديلر فى القاهرة حملة أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول- ميزان حساس، وتم ضبط شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


أمن القاهرة

تجارة المخدرات

القبض على ديلر

اخبار الحوادث

مخدرات

القاهرة

المرج

تاجر مخدرات القاهرة

تاجر مخدرات المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة