ضبط مخدرات بحوزة ديلر فى القاهرة

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول- ميزان حساس، وتم ضبط شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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