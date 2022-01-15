ضبط مخدرات بحوزة ديلر فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.