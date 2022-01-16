روسيا تسجل 29 ألفا و230 إصابة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد، تسجيل 29 ألفا و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الإحصاءات تشير إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في روسيا إلى 10 ملايين و803 آلاف و534 إصابة منذ بداية الجائحة، موضحة أن روسيا سجلت 686 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا إلى 321 ألفا و320 حالة، إضافة إلى تعافي 22 ألفا و731 شخصا من الفيروس خلال نفس الفترة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 9 ملايين و858 ألفا و615 شخصا.